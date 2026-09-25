Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü heyeti Efeler OTB'de müteşebbis taleplerini dinledi - Son Dakika
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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü heyeti Efeler OTB'de müteşebbis taleplerini dinledi

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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü heyeti Efeler OTB\'de müteşebbis taleplerini dinledi
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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü heyeti, Vali Dr. Osman Varol'u ziyaret ettikten sonra Efeler OTB'deki çalışmaları sahada değerlendirdi. Heyet, bölgedeki müteşebbislerin talep ve görüşlerini dinledi. Görüşmelerde yatırım kapasitesi ve tarımsal potansiyel ele alındı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü heyeti, Efeler Organize Tarım Bölgesi'nde (OTB) devam eden çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol'u ziyaret eden heyet, görüşmenin ardından Efeler Organize Tarım Bölgesi'ne geçti. Burada bölgedeki çalışmaların mevcut durumu, yürütülen yatırımlar ve üretim altyapısına yönelik faaliyetler hakkında sahada değerlendirmelerde bulunuldu. Heyet, Organize Tarım Bölgesi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alırken, bölgede faaliyet gösteren müteşebbislerle de bir araya geldi. Görüşmelerde müteşebbislerin bölgedeki faaliyetlerine ilişkin talep ve görüşleri dinlendi. Tarım sektöründeki üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve üretim süreçlerinin daha modern yöntemlerle yürütülmesine yönelik çalışmaların da ele alındığı görüşmelerde, yatırım kapasitesinin artırılması ve Aydın'ın sahip olduğu tarımsal potansiyelin daha etkin değerlendirilmesi konuları değerlendirildi.

Bölgedeki incelemelerde, tarımsal üretim ile buna bağlı yatırım ve altyapı çalışmalarının bir bütün olarak ele alınmasının yanı sıra, sahada faaliyet gösteren müteşebbislerin ihtiyaçları ve beklentileri de görüşüldü. Heyet, üretim alanlarının mevcut durumu ve bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Efeler Organize Tarım Bölgesi'nde gerçekleştirilen temaslarda, Aydın'ın tarımsal üretim gücünün daha etkin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında mevcut yatırımların durumu ve önümüzdeki dönemde yapılabilecek çalışmalar üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu.

Müteşebbislerin talep ve önerilerinin dinlendiği görüşmelerin ardından heyet, bölgedeki incelemelerini tamamladı.

Kaynak: İHA
Osman VarolEkonomiGüncelEfelerTarımAydınYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü heyeti Efeler OTB'de müteşebbis taleplerini dinledi - Son Dakika
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