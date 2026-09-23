Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hükümlülere çevre bilinci semineri düzenledi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından, Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü nezdinde hükümlülere yönelik "Çevre Bilinci ve Doğaya Saygı" konulu seminer düzenlendi.

Seminer kapsamında; çevrenin korunması, doğal kaynakların bilinçli kullanılması, doğaya karşı sorumluluklarımız, çevre kirliliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir bir yaşam için bireysel olarak yapılabilecek çalışmalar hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması, atıkların azaltılması ve geri dönüşüm bilincinin geliştirilmesi konularının da ele alındığı eğitimde, çevrenin korunmasında bireysel farkındalığın ve toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çekildi.