Aydın İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Emekli öğretmenlerinden Hafız Tahsin Kayhan, hayatını kaybetti. Bir süredir Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Kayhan'ın yarın toprağa verileceği duyuruldu.
Aydın İmam Hatip Lisesi'nde uzun yıllar öğretmenlik yapan Tahsin Kayhan, yaşlılığa bağlı bazı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi görüyordu. Geçtiğimiz hafta torunu Muzaffer Ancın'ı kaybeden Tahsin Kayhan aynı zamanda Mustafa Ancın'ın 12 Mart 2009 tarihinde hayatını kaybeden eşi Eser Ancın'ın da babasıydı.
Aydın İmam Hatip Lisesi'nde uzun yıllar Melek Dersleri öğretmenliği yapan Tahsin Kayhan'ın ölümü sevenlerini üzdü. Tahsin Kayhan yarın ikindi namazına müteakip Bey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'nda toprağa verileceği duyuruldu. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Aydın İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Tahsin Kayhan Vefat Etti - Son Dakika
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