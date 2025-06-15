Aydın\'ın Çine İlçesinde Zeytinlik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

(AYDIN) - Aydın'ın Çine ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Çine ilçesinde saat 12.15 sıralarında çıkan yangına Orman İl Müdürlüğü ve belediyeye bağlı ekiplerce müdahale edildi.
Yoğun müdahalenin ardından yangın, büyümeden kontrol altına alındı.
Yangında, 4 hektar zeytinlik alanın zarar gördüğü ifade edildi.
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