Aydın\'ın Kuyucak ilçesinde sağanak yağış sonrası su baskınları yaşandı

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası yollarda meydana gelen su baskınları ilçede endişeye yol açarken, teyakkuza geçen belediye ekipleri selden etkilenen bölgelerde hızlı bir şekilde çalışmalara başladı.

Kuyucak'ta dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, ilçenin birçok noktasında su baskınlarına neden oldu. Yağışın ardından harekete geçen Kuyucak Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı yollarda ve sokaklarda acil müdahale çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri, özellikle suyun yoğun birikim yaptığı alanlarda tıkanan rögarları açarak suyun tahliyesini sağladı. Vatandaşların uyarıldığı ilçede, belediye ekiplerinin çalışmaları gece boyunca sürdü.

Kuyucak'taki durumla ilgili bilgi veren Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, "Yağış sonrasında Kuyucak merkezde, Musakolu ve Taşoluk Mahallelerimizde oluşan hasarları yerinde inceledik. Belediyemizin tüm imkanlarını seferber ederek, ekiplerimizle birlikte gerekli çalışmaları gerçekleştirdik. Yoğun yağıştan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN