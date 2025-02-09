Aydın'ın Nüfusu 1.1 Milyona Ulaştı - Son Dakika
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Aydın'ın Nüfusu 1.1 Milyona Ulaştı

Aydın\'ın Nüfusu 1.1 Milyona Ulaştı

Aydın'ın nüfusu 1,165,943'e yükseldi; en çok nüfus 43 yaşındaki kişilerde.

09.02.2025 09:18
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Aydın'da ikamet eden nüfus artış göstererek 1 milyon 165 bin 943 olurken, kent genelinde en fazla nüfusu 18 bin 335 kişi ile 43 yaşındaki kişiler oluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, Aydın'ın nüfusu da bir önceki yıla göre 4 bin 241 kişi arttı. 2023 yılında 1 milyon 161 bin 702 olan Aydın'ın nüfusu 2024 yılı sonu itibari ile 1 milyon 165 bin 943'e yükseldi. Aydın'da nüfusun 577 bin 819'unu erkekler, 588 bin 124'ünü ise kadınların oluşturduğu öğrenildi.

En fazla nüfus 43 yaş

Açıklanan verilere göre kent genelinde en fazla nüfusu 18 bin 335 kişi ile 43 yaşındaki kişiler oluşturuyor. Bu kişiler arasında 9 bin 263 kişi erkek, 9 bin 72 kişi de kadın bulunuyor. 18 bin 335 kişinin oluşturduğu 43 yaş nüfusunu, 18 bin 100 kişi ile 44 yaş, 17 bin 214 kişi ile 45 yaş izliyor. Aydın'da en az nüfusa sahip yaş grubu ise 8 bin 24 kişi ile 73 yaşındakiler oldu. Bu yaş grubunun ise 3 bin 703'ünün erkek, 4 bin 321'inin kadın olduğu öğrenildi. En az nüfusa sahip yaş grubu olan 73 yaşını sırasıyla 8 bin 794 kişi ile 74 yaşındakiler, 9 bin 463 kişi ile de 72 yaşındakiler izledi.

Ayrıca Aydın'da 0-17 yaş aralığında toplam 250 bin 697 kişi bulunurken, 18-44 yaş aralığında 419 bin 590 kişi, 45-74 yaş aralığında 428 bin 932 kişi, 75 yaş ve üzerinde ise 66 bin 724 kişi bulunuyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'ın Nüfusu 1.1 Milyona Ulaştı - Son Dakika

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