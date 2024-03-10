Aydın\'ın tanınmış isimlerinden Halis Günday hayatını kaybetti

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Aydın'da siyaset ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden olan Halis Günday hayatını kaybetti.

Aydın'ın sevilen simalarından 85 yaşındaki Halis Günday bir süredir yakalandığı amansız hastalığa karşı tedavi görüyordu. Aydın ve Efeler Belediye Meclis üyeliği yapan ve son olarak 2014-2019 döneminde Efeler Belediye Başkan Vekilliği görevinde bulunan Günday doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası Günday'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Günday'ın cenazesinin 11 Mart Pazartesi günü Bey Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN