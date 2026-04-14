Aydın\'da kapsamlı yol çalışmaları sürüyor

14.04.2026 16:18  Güncelleme: 16:20
Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın'ın tüm ilçelerinde, onlarca farklı noktada Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla kentin ulaşım altyapısı güçleniyor.

Çalışmalar güncel olarak; Didim ilçesinde Yalı, 3 Mevsim, 1001 ve Aşık Caddeleri ile Akbük Mahallesi'nde, Nazilli ilçesinde Kavacık, Yaylapınar, Çaylı, Kahvederesi ve Hasköy Mahallelerinde, İncirliova ilçesinde Acarlar ve Karagözler Mahalleleri ile muhtelif noktalarda, Söke ilçesinde Adnan Kahveci ve Fatih Caddeleri ile Atburgazı, Güllübahçe, Tuzburgazı, Sofular, Bağarası, Ağaçlı ve Demirçay Mahallelerinde, Kuşadası ilçesinde Orhan Gazi ve Dursun Akşam Caddelerinde, Germencik ilçesinde Çarıklar, Turanlar, Moralı, Meşeli ve Dampınar Mahallelerinde, Yenipazar ilçesinde İlyas Caddesi ile Koyunlar Mahallesi'nde, Efeler ilçesinde Paşa Yaylası'nda, A1 kanal yolunda, Fidanlık ve Şehit Deniz Astsubay Özgür Kahraman Caddelerinde, Batı Aydın, Zeytin Dalı, Doğu Aydın, Milet, Sabahattin Ali Bulvarları ile muhtelif noktalarda, Koçarlı ilçesinde Dedeköy, Halilbeyli ve Bağcılar Mahallelerinde, Köşk ilçesinde Karatepe Mahallesi'nde, Buharkent ilçesinde Çağlayan Caddesi'nde, Karacasu ilçesinde Karabağlar ve Yazır Mahallelerinde, Kuyucak ilçesinde Kayran ve Yukarı Yakacık Mahallelerinde, Çine ilçesinde Taşoluk, Kirazderesi, İbrahimkavağı ve Yörükler Mahallelerinde, Bozdoğan ilçesinde Örmepınar ve Yazıkent Mahallelerinde, Karpuzlu ilçesinde Yahşiler Mahallesi'nde ve Sultanhisar ilçesinde Malgaçmustafa ile Malgaçemir Mahallelerinde eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bölgelerde yol yüzeyleri yenilenirken, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar da gerçekleştiriliyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Kentimizin ulaşım altyapısını güçlendiren çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 17 ilçemizin tamamında, onlarca farklı noktada çalışmalarımızı eş zamanlı olarak hayata geçiriyoruz. Aydınımız için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Advertisement
