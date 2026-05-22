Aydın İnciri TOBB Genel Kurulu'nda Tanıtıldı

22.05.2026 12:02
Aydın'ın coğrafi işaretli inciri, TOBB Genel Kurulu'nda ilgiyle karşılandı, tanıtımı yapıldı.

Aydın Ticaret Odası (AYTO) standında tanıtılan coğrafi işaretli Aydın inciri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu'nda ön plana çıktı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 82. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Yöresel Ürün Tanıtım Etkinliği'nde, Aydın Ticaret Odası (AYTO) standında sergilenen coğrafi işaretli Aydın inciri ön plana çıktı. TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye ve Avrupa coğrafi işaret tesciline sahip Aydın İnciri, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Aydın'ın simge ürünlerinden biri olan incirin tanıtımı yapılırken, kentin tarımsal değeri ağızları tatlandırdı. Etkinlik kapsamında standı ziyaret eden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Aydın inciri hakkında bilgi alırken, ziyaret sırasında AYTO Başkanı Hakan Ülken tarafından Hisarcıklıoğlu'na coğrafi işaretli Aydın inciri takdim edildi. Aydın İnciri'nin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayan etkinlik, kentin tarımsal ürünlerinin bilinirliğinin artırılması açısından önemli bir platform oldu.

Konu ile ilgili AYTO'dan yapılan açıklamada "Odamızın standında, AYTO tarafından Türkiye ve Avrupa Coğrafi İşaret Tescili alınan Aydın İnciri ile kabak tatlısı başta olmak üzere yöresel ürünlerin tanıtımı gerçekleştirildi. Başkan Ülken, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Aydın İnciri takdim etti" ifadeleri yer aldı.

Standı ziyaret eden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise stantta TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, AYTO Meclis Başkanı Coşkun Cerit, AYTO TOBB Genel Kurul Delegeleri Ergün Evran, Mustafa Kemal Yılmaz, Mustafa Şevik, Hüseyin Murat Öz ve Bilal Arğun ile AYTO Genel Sekreteri İlknur Kahraman'la bir araya geldi. - AYDIN

Kaynak: İHA

