Aydın incirinde hasattan depolamaya denetim sürüyor

Dünyaca tanınan ve Aydın'ın önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan coğrafi işaretli Aydın incirinin kalite ve marka değerinin korunması amacıyla yürütülen denetimler aralıksız devam ediyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Aydın Valiliği'nin 2026/1 İncir Tebliği kapsamında incirin hasat, kurutma, depolama, muhafaza ve piyasaya arz süreçlerini mercek altına aldı. Denetimlerde ürünlerin belirlenen kriterlere uygunluğu ile tüketici sağlığının korunmasına yönelik uygulamalar kontrol ediliyor. İl Müdür Yardımcısı Dr. H. Eray Yeşilçayır ve Gıda ve Yem Şube Müdürü Hafize Kendirlioğlu, teknik personelle birlikte sahada denetim gerçekleştirdi. İşletmelerdeki uygulamaları yerinde inceleyen ekipler, özellikle incirin kurutulması ve depolanması sırasında uygulanan şartları değerlendirdi. Denetimlerde ürünlerin muhafaza şartlarının yanı sıra işletmelerdeki hijyen ve sanitasyon uygulamaları, ürünlerin kalite ve güvenilirliği ile tebliğde yer alan kriterlere uygunluğu da kontrol edildi. Çalışmalar kapsamında Aydın incirinin sahip olduğu kalite imajının korunması ve tüketicilere güvenilir ürün ulaştırılması hedefleniyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, üretimden depolamaya ve piyasaya arz aşamasına kadar incirin geçtiği süreçlerde denetim ve kontrollerini sürdüreceği bildirildi.