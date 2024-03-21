Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İncirliova ilçesine yapılacak olan tenis kortlarının ihalesi, 19 Mart 2024 tarihi itibariyle sonuçlandı.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tenis kortlarının hızlı bir şekilde inşa edilerek hizmete açılacağı belirtildi. Yeni tenis kortlarının hizmete açılmasıyla birlikte, bölgedeki sporcu yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi için önemli bir platform oluşturulmuş olacak. Bölgedeki spor severler ve gençler, yeni tenis kortlarının hizmete girmesiyle birlikte bu tesislerde spor yapma imkanına kavuşacak. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Aydın İncirliova'ya Yeni Tenis Kortları İnşa Edilecek - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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