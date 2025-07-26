Aydın İtfaiyesi Uşak\'taki Yangına Müdahale Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Uşak'ta başlayan yangına müdahale için yola çıktı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Uşak'ın Sivaslı ilçesi Ketenlik Köyü yakınlarında orman dışında başlayıp ormanlık alanda devam eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bir köy tahliye edilirken, bir köyde ise bazı evlerde hasar oluştu. Yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürerken yangına destek için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden 2 itfaişye ve 1 su tankeri yangın bölgesine hareket etti. Yangının bir an önce söndürülmesi için gereken tüm desteği vereceklerinin altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşları yangınlara karşı dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı. - AYDIN