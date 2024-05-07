Aydın Karacasu\'da Kaymakam Mehmet Gündoğdu Muhtarlarla Buluştu

Yerel

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakam Mehmet Gündoğdu mahalle muhtarları ile bir araya gelerek rozetlerini taktı.

Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıda Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu 31 Mart yerel seçimlerinde yeni dönem için seçilen muhtarlarla buluştu. Toplantıda, mahallelerin yönetimi ve yerel hizmetlerin koordinasyonu konuları ele alındı. Kaymakam Gündoğdu, mahalle muhtarlarına yeni dönem için görevlerinde başarılar dileyerek, rozetlerini takıp tebrik etti. Muhtarlar, mahalleleri hakkında taleplerini dile getirirken, Kaymakam Gündoğdu da bu konuları dikkatle dinleyerek çözüm noktasında destek vereceklerini belirtti. - AYDIN