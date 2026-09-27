Aydın Karacasu\'da okul güvenliği tedbirleri Kaymakam Battal başkanlığında ele alındı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde eğitim-öğretim ortamlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler, düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Karacasu Kaymakamı İsmail Battal başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilçede görev yapan ilgili kurum amirleri katıldı. Yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmelerine yönelik yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıda, okul güvenliğine ilişkin alınması gereken tedbirler değerlendirildi. Toplantıda eğitim-öğretim ortamlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik kurumlar arasında yürütülecek çalışmalar ve alınabilecek önlemler üzerinde duruldu. İlgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, okul güvenliğinin sağlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Kaymakam Battal başkanlığındaki toplantıda, ilçedeki eğitim kurumlarında güvenli bir eğitim ortamının oluşturulmasına yönelik çalışmalar ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu.