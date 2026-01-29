Aydın kestanesi yöresel yemek yarışmasıyla tanıtılacak

Aydın'ın önemli tarımsal ürünlerinden biri olan kestane Efeler Belediyesi tarafından düzenlenecek yöresel yemek yarışmasıyla mutfaktaki çok yönlü kullanımıyla tanıtılacak.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kentin yerel değerlerini öne çıkaran sosyal ve kültürel çalışmalara bir yenisini daha eklerken, Efeler Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Aydın Kestanesi temalı Yöresel Yemek Yarışması bölgenin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan kestanenin tanıtımına katkı sunmayı ve yerel mutfak kültürünü yaşatmayı amaçlıyor.

Yöresel lezzetlerin ustalıkla harmanlanacağı etkinliğin başvuruları 2 Şubat Pazartesi gününe kadar devam edecek. Yarışma ise 7 ve 8 şubat tarihlerinde Tepecik Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek. Organizasyonda kestanenin mutfaktaki çok yönlü kullanımını ortaya koyan özgün tarifler yarışacak. Efeler Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenecek olan yarışmada; kestaneli çorbalar, soğuk mezeler, salatalar ve iştah açıcı başlangıçlar, kestane unlu ya da bütün kestaneli börekler, çörekler ve hamur işleri, kestane ile zenginleştirilmiş etli, sebzeli ve tencere yemekleri, kestaneli pilavlar ile yöresel bulgur pilavları ve kestane şekerinden pastalara uzanan geniş bir yelpazede lezzetler jüri karşısına çıkacak. Başvurular Efeler Kent Konseyi Ofisi'ne yapılacak. Yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgi almak isteyenler 0501 218 23 24 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek. Efeler Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan bu yarışma, Aydın kestanesinin gastronomi alanındaki değerini ön plana çıkaracak. - AYDIN