Aydın Kitap Fuarı'nda Her Yaştan Ziyaretçi Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın Kitap Fuarı'nda Her Yaştan Ziyaretçi Buluştu

Aydın Kitap Fuarı\'nda Her Yaştan Ziyaretçi Buluştu

Aydın Kitap Fuarı, Aydın ve çevresinden gelen binlerce ziyaretçiyle dolup taşıyor. Fuar, öğrencilere yazarlarla tanışma ve kitap imzalatma fırsatı sunarak büyük ilgi görüyor. Yerel yazarların katılımı ve çeşitli etkinliklerle zenginleşen fuar, her yaştan vatandaşın ilgisini çekiyor.

22.11.2024 19:40  Güncelleme: 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Her yaştan vatandaş Aydın Kitap Fuarı'nda buluşuyor

AYDIN - Aydın Kitap Fuarı, çevre illerden ve Aydın'ın tüm ilçelerinden gelen binlerce ziyaretçinin katılımıyla devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Fuar Aydın alanında düzenlenen fuarı 7'den 70'e her yaştan vatandaş ziyaret ediyor.

İlk ve ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri de fuara yoğun ilgi gösteriyor. Aydın Kitap Fuarı'na katılan öğrenciler, severek okudukları yazarlar ile tanışma şansına erişiyor, kitaplarını imzalatarak unutulmaz hatıralara sahip oluyor. Aydın Kitap Fuarı'na katılarak söyleşiler düzenleyen yazar, sanatçı ve bilim insanlarının sunumları da vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanıyor.

"Özlem Hanıma çok teşekkür ederim"

Öğrencileri ile birlikte Aydın Kitap Fuarı'nı ziyaret eden sınıf öğretmeni Gamze Güngördü, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Güngördü, "Çok güzeldi, beklediğimin çok üstündeydi. Yazarların burada olması muhteşem bir şey. Çocuklar kitapları okuyorlar mutlaka ama yazarlarını pek bilmiyorlar. Bizzat yazarlardan kitapları alıp imzalatmaları muhteşem bir şeydi, en değerlisi buydu bence. Kesinlikle okumayı özendirmek adına ve farkındalık oluşturmak adına muhteşem oldu, çocuklar 1'inci sınıf olmasına rağmen getirdim. Gerçekten güzel bir fırsattı, kaçırmalarını istemedim. Çok güzeldi, ben Özlem Hanıma da çok teşekkür ediyorum. En güzeli de bizleri ücretsiz bir şekilde okulumuzdan aldı, buraya kadar getirdi, fuarımızı gezdik. Bu hizmet için de ben Özlem Hanıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yerel yazarlar Aydın Kitap Fuarı'nda

Birçok yerel yazar da Aydın Kitap Fuarı'na katılarak okurları ile buluştu. Efeler ilçesinde yaşayan ve serebral palsi hastalığı nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamadığı için burnuyla yazdığı eseri 'Herkes Beni Engelli Sanıyo!' için imza günü düzenleyen Mustafa Erol, "Fuar çok güzel, çok beğendik fuarı. Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederim, her yıl olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Eğitim, Yerel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Kitap Fuarı'nda Her Yaştan Ziyaretçi Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 Ersin Aka’ya silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı Ersin Aka'ya silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
18:38 2 sevgilinin sır ölümü Vücutlarında dikkat çeken izler var 2 sevgilinin sır ölümü! Vücutlarında dikkat çeken izler var
18:37 Örgütün 2 numarası İlker Gönen’den pişkin ifade: Aileler galeyana getirildi, kim bize sahip çıkacak Örgütün 2 numarası İlker Gönen'den pişkin ifade: Aileler galeyana getirildi, kim bize sahip çıkacak?
17:28 Antalya sele teslim Yüzlerce vatandaş tahliye edildi Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi
16:45 İçişleri Bakanı’nı komisyon görüşmelerine almayan CHP’li vekiller için dikkat çeken ifade: Kent uzlaşından zehirlendiler İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekiller için dikkat çeken ifade: Kent uzlaşından zehirlendiler
08:32 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor
08:19 Anderson Talisca, Fenerbahçe’ye ’’Evet’’ dedi Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye ''Evet'' dedi
08:17 Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı
08:01 Bebeğini biberona tiner koyarak öldüren anne çorbasına da çamaşır suyu dökmüş Bebeğini biberona tiner koyarak öldüren anne çorbasına da çamaşır suyu dökmüş
07:51 Alkol ve sigara satan yerlere kamera şartı Alkol ve sigara satan yerlere kamera şartı
07:32 Kayıp olarak aranan ’’Hanımağa’’ sessizliğini bozdu Kayıp olarak aranan ''Hanımağa'' sessizliğini bozdu
07:26 Türkiye, Somali’de uzay üssü kuracak Türkiye, Somali'de uzay üssü kuracak
07:16 Anahtar Parti MYK Üyesi Murat Uçar’dan skandal sözler Anahtar Parti MYK Üyesi Murat Uçar'dan skandal sözler
06:52 Nazilli’de sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu, belediye başkanı özür diledi Nazilli'de sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu, belediye başkanı özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 20:10:31. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın Kitap Fuarı'nda Her Yaştan Ziyaretçi Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.