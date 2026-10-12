Aydın Köşk'te jandarmaya gıda güvenliği, taklit ve tağşiş eğitimi verildi - Son Dakika
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Aydın Köşk'te jandarmaya gıda güvenliği, taklit ve tağşiş eğitimi verildi

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Aydın Köşk\'te jandarmaya gıda güvenliği, taklit ve tağşiş eğitimi verildi
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Aydın Köşk'te İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, jandarma personeline gıda güvenliği ve denetim süreçleri eğitimi verdi. Eğitimde taklit ve tağşiş, hayvan hareketleri ile gıda etiketleme ele alındı; denetimlerin koordineli ve mevzuata uygun yürütülmesi hedefleniyor.

Aydın'ın Köşk ilçesinde taklit ve tağşiş ürünlere yönelik denetimlerin etkin yürütülmesi amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, jandarma personeline gıda güvenliği ve hayvan hareketleri konularında eğitim verdi.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personele gıda güvenliği ve denetim süreçleri hakkında bilgilendirme eğitimi gerçekleştirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli gıda mühendisi ve veteriner hekimler tarafından verilen eğitimde, tüketicinin bilgilendirilmesi, gıda etiketleme kuralları, gıdada taklit ve tağşiş ile hayvan hareketleri konuları ele alındı. Eğitimle, kontrol ve denetimlerin ilgili kurumlar arasında koordineli, hızlı ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesine katkı sağlanması hedeflenirken, Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ihtiyaç duyulması halinde kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik bilgilendirme eğitimlerinin sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA
JandarmaGüncelAydınYerelTarımKöşkSon Dakika

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