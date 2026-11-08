Aydın Köşk'te umre yolcuları, İlçe Müftüsü'nün duasıyla ve gözyaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika
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Aydın Köşk'te umre yolcuları, İlçe Müftüsü'nün duasıyla ve gözyaşlarıyla uğurlandı

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Aydın Köşk\'te umre yolcuları, İlçe Müftüsü\'nün duasıyla ve gözyaşlarıyla uğurlandı
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Aydın'ın Köşk ilçesinde umreye gidecek vatandaşlar, Köşk Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle dualar ve sevinç gözyaşları eşliğinde uğurlandı. Törende Köşk İlçe Müftüsü Dr. Nuri İlkatmış dua etti; yakınlarıyla helalleşen umre yolcuları kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlar, düzenlenen törenle dualar ve sevinç gözyaşları eşliğinde uğurlandı.

Umre yolculuğuna çıkacak vatandaşlar için Köşk Kent Meydanı'nda uğurlama programı düzenlendi. Umre yolcularının aileleri ve yakınlarının da katıldığı programda duygusal anlar yaşandı. Vatandaşlar, kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşarken, yakınlarıyla vedalaşan bazı umre yolcuları gözyaşlarını tutamadı. Programda Köşk İlçe Müftüsü Dr. Nuri İlkatmış tarafından dua edildi. Yapılan duaya umre yolcuları ve yakınları da eşlik ederken, meydanda manevi bir atmosfer oluştu. Duaların ardından aileleri ve yakınlarıyla helalleşerek vedalaşan umre yolcuları, kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı. Uğurlama sırasında yaşanan sevinç ve hüzün bir arada yaşanırken, vatandaşlar yakınlarını iyi dileklerle uğurladı.

Kaynak: İHA
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