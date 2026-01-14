Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden mezarlıklarda yoğun çalışma

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde bulunan mezarlıklarda gerçekleştirilen kapsamlı bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları aralıksız sürüyor. Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha huzurlu ve düzenli bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; mezarlık alanlarında detaylı temizlik yapılırken, yabani ot temizliği, çim biçme, ağaç budama ve çevre düzenleme çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Ayrıca; mezarlık yollarda düzenleme yapılırken, yıpranan alanlarda bakım ve onarım çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Mezarlık girişleri ve çevresinde gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarıyla alanlar daha estetik ve düzenli bir görünüme kavuşturuluyor.

Yürütülen çalışmalar ile mezarlıklar sadece bakım yapılan alanlar değil; vatandaşların gönül rahatlığıyla ziyaret edebilecekleri, temiz ve düzenli mekanlar haline geliyor. Vatandaşlar, çalışmalardan dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN