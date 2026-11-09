Aydın Şehir Hastanesi'nde organ bağışı bilgilendirme standı vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Aydın Şehir Hastanesi'nde organ bağışı bilgilendirme standı vatandaşlarla buluştu

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Aydın Şehir Hastanesi\'nde organ bağışı bilgilendirme standı vatandaşlarla buluştu
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Aydın Şehir Hastanesi'nde kurulan organ bağışı standında vatandaşlara bağış süreci ve organ bağışının hayat kurtarmadaki rolü anlatıldı. Standı ziyaret eden Başhekim Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan, farkındalığın artırılmasının önemini vurguladı.

Aydın Şehir Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası kapsamında kurulan bilgilendirme standında vatandaşlara organ bağışının önemi, bağış süreci ve organ bağışının hayat kurtarmadaki rolü anlatıldı.

Organ bağışına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması ve bağış bilincinin güçlendirilmesi amacıyla Aydın Şehir Hastanesi'nde bilgilendirme standı kuruldu. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan ve hastane yöneticileri de standı ziyaret ederek yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Ziyaret sırasında organ bağışının önemi, bağış süreci ve organ bağışının hayat kurtarmadaki rolü hakkında gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmaları ele alındı. Organ bağışının birçok hastaya yeniden yaşam umudu sunduğuna dikkat çeken Başhekim Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan, bu konuda toplumsal farkındalığın artırılmasının önemini vurguladı. Etkinlik kapsamında standı ziyaret eden vatandaşlara organ bağışı konusunda bilgilendirme yapılırken, bağış süreciyle ilgili merak edilen sorular da yanıtlandı. Hastanede gerçekleştirilen çalışmayla daha fazla kişiye ulaşılması ve organ bağışı konusunda toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Şehir HastanesiGüncelSağlıkAydınYerelSon Dakika

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