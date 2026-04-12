Aydın Şehir Hastanesi\'nde Yeni Hizmetler Başlıyor

Aydın'da sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen yatırımlar hız kesmeden devam ederken, Aydın Şehir Hastanesi'nde yeni poliklinik ve servisler ile kemoterapi ünitesi kademeli olarak hizmete açılıyor.

Bölgenin önemli sağlık merkezlerinden biri olarak planlanan Aydın Şehir Hastanesi, modern donanımı ve geniş hizmet kapasitesiyle hem Aydın'a hem de çevre illere hitap etmeyi hedefliyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hastanenin C Blok'unda yer alan Göğüs Hastalıkları, Psikiyatri, Dahiliye, Romatoloji, Cildiye (Dermatoloji) ve Enfeksiyon Hastalıkları poliklinikleri ile bu branşlara ait servisler ve Onkoloji Polikliniği ile Servisi, 13 Nisan 2026 tarihi itibarıyla hasta kabulüne başlayacak. Kanser tedavisinde büyük önem taşıyan Kemoterapi Ünitesi ise 14 Nisan 2026 tarihinde hizmete alınarak hastalara tedavi imkanı sunacak. Açılan yeni birimlerle birlikte Aydın'da sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir ve kapsamlı hale gelmesi bekleniyor. - AYDIN