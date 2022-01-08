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Aydın Şoförler Odası'nda genel kurul heyecanı - Son Dakika

Aydın Şoförler Odası'nda genel kurul heyecanı

08.01.2022 13:17
Aydın Şoförler Odası'nda genel kurul heyecanı

Aydın Şoförler Odası'nda genel kurul heyecanı yaşanıyor.

Aydın Şoförler Odası'nda genel kurul heyecanı yaşanıyor. 9 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkan ve yönetim kurulu üyeleri yeniden şekillenecek.

Tek adaylı gidilen seçimlerde mevcut başkan Semih Özmeriç, aday gösterilirken, seçim sonunda Özmeriç, görev süresini uzatarak yeniden güven tazelemesi bekleniyor. 12 yıldır başkanlık görevini yürüten Özmeriç, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, "Odamıza Her zaman olduğu gibi şoför esnafımızın menfaatleri doğrultusunda gece-gündüz demeden çalışacağız" dedi. - AYDIN

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Cumartesi, Aydın, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın Şoförler Odası'nda genel kurul heyecanı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın Şoförler Odası'nda genel kurul heyecanı - Son Dakika
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