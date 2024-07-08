Aydın Söke'de Arıcılık Kursu Uygulama Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın Söke'de Arıcılık Kursu Uygulama Eğitimleri Devam Ediyor

Aydın Söke\'de Arıcılık Kursu Uygulama Eğitimleri Devam Ediyor

Aydın'ın Söke ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Arıcılık Kursu' kapsamında uygulama eğitimleri devam ediyor. Kursiyerler, eğitim sürecinin önemli bir parçası olan bal sağımı işlemini başarıyla gerçekleştirdi. Arıcılık Kursu, bölgedeki vatandaşların arıcılık konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine imkan sağlıyor. Kurs kapsamında teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalara da yer veriliyor. Bu sayede kursiyerler, arıcılık sürecinin her aşamasını yakından deneyimleme fırsatı buluyor. Bal sağımı sırasında kursiyerler, kovanlardan bal almanın inceliklerini öğrendi ve bu süreçte kullanılan ekipmanlar hakkında detaylı bilgi edindi. Eğitmenler, sağım işleminin nasıl yapılması gerektiğini adım adım anlatarak kursiyerlere rehberlik etti. Söke Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, arıcılık kursunun bölgedeki arıcılık faaliyetlerine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ise kursun, arıcılık sektöründe kaliteli ve bilinçli üretimi teşvik ettiğini vurguladı.

08.07.2024 14:18
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Aydın'ın Söke ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Arıcılık Kursu' kapsamında uygulama eğitimleri devam ediyor. Kursiyerler, eğitim sürecinin önemli bir parçası olan bal sağımı işlemini başarıyla gerçekleştirdi.

Arıcılık Kursu, bölgedeki vatandaşların arıcılık konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine imkan sağlıyor. Kurs kapsamında teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalara da yer veriliyor. Bu sayede kursiyerler, arıcılık sürecinin her aşamasını yakından deneyimleme fırsatı buluyor. Bal sağımı sırasında kursiyerler, kovanlardan bal almanın inceliklerini öğrendi ve bu süreçte kullanılan ekipmanlar hakkında detaylı bilgi edindi. Eğitmenler, sağım işleminin nasıl yapılması gerektiğini adım adım anlatarak kursiyerlere rehberlik etti.

Söke Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, arıcılık kursunun bölgedeki arıcılık faaliyetlerine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ise kursun, arıcılık sektöründe kaliteli ve bilinçli üretimi teşvik ettiğini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Söke'de Arıcılık Kursu Uygulama Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika

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