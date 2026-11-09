Aydın Sultanhisar'da büyükbaşların düşen kulak küpeleri Tarım ekiplerince yenileniyor - Son Dakika
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Aydın Sultanhisar'da büyükbaşların düşen kulak küpeleri Tarım ekiplerince yenileniyor

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Aydın Sultanhisar\'da büyükbaşların düşen kulak küpeleri Tarım ekiplerince yenileniyor
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi ekipleri, büyükbaş hayvanların düşen kulak küpelerini yeniliyor. Sahada sürdürülen çalışmalarla hayvanların kimlik bilgileri korunuyor ve kayıt sistemindeki bilgiler güncel tutuluyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde büyükbaş hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıtlarının güncel tutulması amacıyla düşen kulak küpelerinin yenilenmesi çalışmaları sürüyor.

Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli nedenlerle kulak küpeleri düşen büyükbaş hayvanlara yeni küpeler takılıyor. Sahada sürdürülen çalışmalarla hayvanların kimlik bilgilerinin korunması ve kayıt sistemindeki bilgilerin güncel tutulması sağlanıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, büyükbaş hayvanlarda düşen kulak küpelerini yenileme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İHA
SultanhisarGüncelTarımAydınYaşamYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Sultanhisar'da büyükbaşların düşen kulak küpeleri Tarım ekiplerince yenileniyor - Son Dakika
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