Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü\'nü ziyaret etti

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette, sorunlar ve çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulunuldu. Tarım ve hayvancılık alanındaki mevcut durum değerlendirildi ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. İl Müdürü Altıntaş, çalışmalarından dolayı İlçe Müdürlüğü personeline teşekkür etti ve iş birliğinin önemine dikkat çekti.

27.04.2024 09:45
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Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İl Müdür Yardımcısı Hamit Eray Yeşilçayır ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ahmet Gezman'ın da katıldığı ziyarette, Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun, İl Müdürü Altıntaş'a brifing vererek sorunlar ve çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulundu. Ziyaret sırasında, tarım ve hayvancılık alanındaki mevcut durum değerlendirilirken, ilçede karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. İl Müdürü Altıntaş, Bozdoğan İlçe Müdürlüğü personeline vatandaşların tarım ve hayvancılık alanındaki ihtiyaçlarının karşılanması için gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Altıntaş, ziyaretin sonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun'a çalışmalarında kolaylıklar dileyip birlikte daha verimli bir tarım ve hayvancılık sektörü için iş birliğinin önemine dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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