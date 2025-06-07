Aydın Tekstil Park\'taki Aquapark 8 Haziran\'da Yeniden Açılıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Aydın Tekstil Park içerisindeki aquapark, 8 Haziran Pazar gününden itibaren yeniden hizmet vermeye başlıyor. 12 yaşa kadar çocuklara yönelik olan aquapark, yaz boyunca minik misafirlerini ağırlayacak.

Aydın Tekstil Park, bu yaz da hem çocuklara hem ailelere serin ve eğlenceli bir buluşma noktası olmaya devam edecek. Ailelerin uğrak noktası olan Tekstil Parkı içerisindeki aquapark, haftanın her günü saat 10.00 ile 19.00 arasında açık olacak. Aquapark, çocukların güvenli ve eğlenceli vakit geçirmesi için tüm hazırlıklarını tamamlandı. - AYDIN