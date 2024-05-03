Aydın Ticaret Borsası Yönetimi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı\'na Nezaket Ziyaretinde Bulundu

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Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette; Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve yönetim kurulu üyeleri, yeniden göreve seçilen Başkan Çerçioğlu'nu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Başkan Çerçioğlu ise Çondur ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. - AYDIN