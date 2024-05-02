Aydın Ticaret Odası Başkanı Ülken: Hijyen sorunlarına sebep olan ürünlerin satışı zarar veriyor - Son Dakika
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Yerel

Aydın Ticaret Odası Başkanı Ülken: Hijyen sorunlarına sebep olan ürünlerin satışı zarar veriyor

Aydın Ticaret Odası Başkanı Ülken: Hijyen sorunlarına sebep olan ürünlerin satışı zarar veriyor

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, şehir tanıtım günleri adıyla düzenlenen etkinliklerde, maliyetin altında satılan ürünlerin sağlıklı olup olmadığının tartışmaya açık bir konu olduğuna dikkat çekerek 'Hijyen sorunlarına sebep olacağı ürünlerin halkımıza pazarlanması, yerel tacir ve esnafa, aynı zamanda da halk sağlığına zarar vermektedir' dedi.

02.05.2024 16:39  Güncelleme: 16:55
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Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, şehir tanıtım günleri adıyla düzenlenen etkinliklerde, maliyetin altında satılan ürünlerin sağlıklı olup olmadığının tartışmaya açık bir konu olduğuna dikkat çekerek "Hijyen sorunlarına sebep olacağı ürünlerin halkımıza pazarlanması, yerel tacir ve esnafa, aynı zamanda da halk sağlığına zarar vermektedir" dedi.

Aydın'da son günlerde şehir tanıtım günleri adıyla gerçekleştirilen etkinliklerin sayısının artması üzerine açıklamalarda bulunan Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, açıkta ve maliyetin altına satılan ürünlerin hijyen sorunu oluşturduğuna dikkat çekti. Yaşanan durumun yerel tacir ve esnafın yanı sıra halk sağlığına da zarar verdiğini vurgulayan Ülken, "x" şehir tanıtım günleri adı altında yapılan etkinliklerin net bir şekilde karşılarında olduklarını söyledi. Konu ile ilgili Aydın Valiliği ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle de görüştüklerini ve taleplerini ilettiklerini belirten Ülken, "Tacir esnaf taş, Aydın halkı mikrop mu yesin?" başlığıyla yaptığı açıklamasında "Son dönemde kentimizde 'x' şehir tanıtım günleri adı altında o şehrin gastronomisi hariç tereyağından peynire, bakliyattan sucuğa varıncaya kadar her türlü ürünün satış alanı haline gelen etkinlikler düzenlenmektedir. Yerel tacir ve esnaf sabit kira, elektrik, su, işçilik, vergi, ruhsat harcı, katı atık, işgaliye, aidat, tabela vergisi ve daha bir çok maliyetle daralan ekonomide ayakta kalmaya çalışırken, bu tarz il dışından gelen, maliyeti 900 TL'nin altında olmayan 3 kilo tereyağının 500 TL'ye satılması gibi birçok konuda sağlıklı olup olmadığı tartışmaya açık ve açık alanda satılmasının hijyen sorunlarına sebep olacağı ürünlerin halkımıza pazarlanması, yerel tacir ve esnafa, aynı zamanda halk sağlığına zarar vermektedir. Bu uygulamaya net bir şekilde karşıyız. Mutlaka başka bir ilin gastronomisinin tanıtımı ile ilgili bir etkinlik, 4-5 ürün ve yemek ile senede en fazla 1-2 defayı geçmemek üzere ve çok iyi bir devlet denetimiyle yapılabilir. Ancak, bu süreklilik arz eder ve belirtilen şehre ait olmayan her türlü ürün çeşitliliğini içerirse, Aydın tüccarının temsilcileri olarak bu konuya şiddetle karşı çıkmak ve gerekli her türlü çalışmayı yapmak bizim asli vazifemizdir. Konu ile ilgili Aydın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla gerekli görüşmelerimizi yaptık, talebimizi ilettik. Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız da konuya hassasiyetle yaklaşıp, incelemeye aldılar" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Ticaret Odası Başkanı Ülken: Hijyen sorunlarına sebep olan ürünlerin satışı zarar veriyor - Son Dakika

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