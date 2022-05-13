Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Saraç, Başkan Çerçioğlu ile görüştü - Son Dakika
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Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Saraç, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

13.05.2022 11:47
Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Saraç, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç beraberindeki heyetle birlikte Vakıflar Haftası sebebiyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç beraberindeki heyetle birlikte Vakıflar Haftası sebebiyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Çerçioğlu, nazik ziyaretleri için Saraç'a ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu, Saraç ve beraberindeki heyetin Vakıflar Haftası'nı kutlarken, Saraç gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'nu tebrik etti. - AYDIN

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Vakıflar Haftası, Özlem Çerçioğlu, Ahmet Saraç, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Saraç, Başkan Çerçioğlu ile görüştü - Son Dakika


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