Aydın Valiliği\'nden Kanser Uyarısı

Aydın Valiliği 1-7 Nisan Kanserle Savaş Haftası dolayısıyla vatandaşları kansere karşı erken teşhise karşı uyardı.

Aydın Valiliği 1-7 Nisan Kanserle Savaş Haftası vesilesiyle vatandaşlara önemli uyarılarda bulunarak kansere karşı erken teşhisle mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kansere karşı daha güçlü bir savaş verilebilmesi için herkesin düzenli olarak sağlık kontrollerine ve muayenelere gitmesi gerektiğinin belirtildiği Valilik sosyal medya paylaşımında, "Erken teşhis hayat kurtarır. 1-7 Nisan Kanserle Savaş Haftası vesilesiyle farkındalığımızı artırarak kontrol ve muayenelerimizi yaptırmalı, erken teşhisin hayati önem taşıdığını unutmamalıyız" ifadelerine yer verildi. - AYDIN