Aydın Valisi Varol: "İlimizde eğitimde kaliteyi artırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" - Son Dakika
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Aydın Valisi Varol: "İlimizde eğitimde kaliteyi artırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Aydın Valisi Varol: "İlimizde eğitimde kaliteyi artırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
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Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Aydın Valisi Dr. Osman Varol; "İlimizde eğitimde kaliteyi ve fırsat eşitliğini güçlendirmek, okul ortamlarının niteliğini artırmak ve her öğrencimizin eğitim imkanlarına erişimini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı...

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Aydın Valisi Dr. Osman Varol; "İlimizde eğitimde kaliteyi ve fırsat eşitliğini güçlendirmek, okul ortamlarının niteliğini artırmak ve her öğrencimizin eğitim imkanlarına erişimini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, yeni eğitim öğretim yılının başlaması sebebiyle bir mesaj yayımladı. Yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Varol, mesajında "Eğitim, bireyin gelişimini ve toplumsal ilerlemeyi doğrudan şekillendiren, bir ülkenin geleceğine yapılan en önemli ve en kalıcı yatırımdır. Bu anlayışla 2026-2027 eğitim öğretim yılının Aydın'ımıza, ülkemize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çocuklarımızı bilgiye değer veren, merak eden, araştıran, sorgulayan ve öğrendiklerini hayata geçiren bireyler olarak yetiştirmek temel hedeflerimiz arasındadır. Onların ilgi ve yeteneklerini keşfedebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ve geleceğe güvenle hazırlanabilecekleri bir eğitim ortamının oluşturulması, eğitim alanındaki çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. Bu hedeflere ulaşabilmek, eğitim sistemimizin niteliğinin yükseltilmesi, çocuklarımızın değişen dünyanın ihtiyaçlarına hazırlanması ve sahip oldukları potansiyeli en üst düzeyde gerçekleştirebilmeleriyle mümkündür. Bu süreçte öğretmenlerimizin, velilerimizin ve ilgili tüm kurumlarımızın iş birliği içinde hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Bu anlayış doğrultusunda ilimizde eğitimde kaliteyi ve fırsat eşitliğini güçlendirmek, okul ortamlarının niteliğini artırmak ve her öğrencimizin eğitim imkanlarına erişimini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Sevgili öğrencilerimiz, sizler ülkemizin ve Aydın'ımızın geleceğisiniz. Önümüzdeki eğitim döneminin bilgi ve birikiminizi geliştireceğiniz, yeni hedefler belirleyeceğiniz ve kendinizi geleceğe hazırlayacağınız verimli bir süreç olmasını diliyorum. Kıymetli öğretmenlerimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin yetişmesinde gösterdiğiniz emek, fedakarlık ve özveri, geleceğimiz açısından büyük bir değer taşımaktadır. Değerli velilerimiz, çocuklarımızın eğitim hayatında göstereceğiniz ilgi ve destek, okul-aile iş birliğinin güçlenmesine ve eğitim süreçlerinin daha sağlıklı ilerlemesine önemli katkı sağlayacaktır. Öğrencilerimizin gelişimini yakından takip eden, onları destekleyen ve eğitim sürecine aktif biçimde katılacak velilerimizin katkılarını değerli buluyorum. Bu vesileyle 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve tüm eğitim camiamız için verimli, başarılı ve hayırlı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve görevleri başında şehit olan öğretmenlerimiz olmak üzere, ülkemizin eğitimine emek veren tüm eğitim neferlerini rahmet ve minnetle anıyor; tüm hemşehrilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Valisi Varol: 'İlimizde eğitimde kaliteyi artırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz' - Son Dakika

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