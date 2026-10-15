Aydın Valisi Varol, Kadın Çiftçiler Günü'nde kadınlarla birlikte zeytin topladı - Son Dakika
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Aydın Valisi Varol, Kadın Çiftçiler Günü'nde kadınlarla birlikte zeytin topladı

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Aydın Valisi Varol, Kadın Çiftçiler Günü\'nde kadınlarla birlikte zeytin topladı
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen programda zeytin bahçesine girerek kadın çiftçilerle birlikte hasat yaptı. Üreticilerle sohbet eden Varol, tarımsal üretimde kadın emeğinin önemine dikkat çekti, kadın çiftçilere çiçek takdim ederek bereketli bir sezon diledi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde kadın çiftçilerle birlikte zeytin toplayarak hasat heyecanına ortak oldu.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, kentin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan sofralık zeytinin hasadına katılarak kadın çiftçilerle birlikte zeytin topladı. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen programda zeytin bahçesine giren Vali Varol, kadın çiftçilerle birlikte hasat yaptı. Zeytin dallarından ürün toplayan Varol, üreticilerle sohbet ederek tarımsal üretimde kadın emeğinin önemine dikkat çekti. Program kapsamında kadın çiftçilere çiçek de takdim eden Vali Varol, tarımsal üretime ve kırsal kalkınmaya katkı sunan üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Kaynak: İHA
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