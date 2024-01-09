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Aydın Valisi Yakup Canbolat, İdareciler Günü'nün önemine dikkat çekti - Son Dakika
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Aydın Valisi Yakup Canbolat, İdareciler Günü'nün önemine dikkat çekti

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 10 Ocak İdareciler Günü'nün meslek misyonunun diri tutulması açısından özel ve anlamlı bir gün olduğuna dikkat çekti. Vali Canbolat, idarecilerin üstün bir vazife bilinciyle hizmet ettiğini belirterek, tüm idarecilerin gününü kutladı ve başarılar diledi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, İdareciler Günü\'nün önemine dikkat çekti
09.01.2024 - 17:40,  Güncelleme: 17:41
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Aydın Valisi Yakup Canbolat, 10 Ocak İdareciler Günü'nün meslek misyonunun diri tutulması açısından özel ve anlamlı bir gün olduğuna dikkat çekti.

Her yıl 10 Ocak'ta kutlanan İdareciler Günü dolayısıyla Aydın Valisi Yakup Canbolat, bir mesaj yayınladı. İdareciler Günü'nün meslek misyonunun diri tutulması açısından özel ve anlamlı bir gün olduğuna dikkat çeken Vali Canbolat, mesajında "Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden üstün bir vazife bilinciyle hizmet eden mesai arkadaşlarımın 10 Ocak İdareciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. İdareciler Günü, meslek camiasında bir nevi dayanışma, hatırlama, varsa sorunların dile getirilmesi, meslek misyonunun diri tutulması açısından özel ve anlamlı bir gündür. Bu günün atfedildiği idareciler, hayatlarını işlerine adamışlar ve memleketin her köşesinde kendilerine tevdi edilen görevleri en iyi şekilde yapmanın gayreti ve çabası içerisindedirler. İl ve ilçelerimizde, devleti ve hükümeti temsil etme şeref ve onuruna sahip olan Mülki İdare Amirlerimiz, kendilerine verilen bu büyük sorumluluğun bilinciyle çalıştıkları yerlerde kamu hizmetlerinin daha etkin, verimli, adil, şeffaf ve vatandaş memnuniyetini dikkate alan bir anlayışla sunulmasında önemli çalışmalar yapmakta ve bu hizmet yolculuğunu başarı ile yerine getirmektedirler. Vatandaşımızın mutluluğu ve refahı için hizmet eden toplumsal önder konumunda olan Mülki İdare Amirlerimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin ve milletimizin aydınlık yarınlara taşınmasında, güçlü Türkiye hedeflerine ulaşmasında en önemli vazifeleri üstlenmeye ve görevlerini hakkıyla yerine getirmeye devam edeceklerine yürekten inanıyor, tüm idarecilerimize bu zorlu görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, mensubu olmaktan gurur duyduğum meslektaşlarımın 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş idarecilerimize Allah'tan rahmet diliyor, bütün mesai arkadaşlarıma aileleriyle birlikte huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir meslek hayatı temenni ediyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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