Aydın Valisi Yakup Canbolat, Yeni Huzurevi İnşaatını İnceledi

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Aydın'ın Efeler ilçesinde yapımı devam eden 160 kişi kapasiteli huzurevi çalışmaları aralıksız sürerken, Aydın Valisi Yakup Canbolat çalışmaları yerinde inceledi.

Girne Mahallesi'nde bulunan ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan huzurevi binasının bulunduğu alanda yeni huzurevinin yapılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. 160 kişi kapasitesi olması planlanan huzur evindeki çalışmaları yerinde inceleyen Aydın Valisi Yakup Canbolat, yapım çalışmaları hakkında ve süreçte gelinen son durum konusunda yetkililerden bilgi aldı. - AYDIN