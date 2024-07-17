Aydın Valisi, Yüzme Havuzu ve Açık Spor Tesisleri\'nde İncelemelerde Bulundu

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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Gençlik Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsis edilen Yüzme Havuzu ve Açık Spor Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Yüzme Havuzu ile Açık Spor Tesisleri'nde yapılacak ve yapılması planlanan projeler hakkında istişarelerde bulunulan ziyarette; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'na; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Salan, Genel Sekreter V. Prof. Dr. Bertan Akyol, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Savaş Duman eşlik etti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, iki kurum arasında gerçekleşen iş birliği protokolü ve Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın destekleri ile tadilat çalışmaları gerçekleşen tesislerin; öğrencilerin, personelin ve Aydınlı vatandaşların kullanımına hazır hale geldiğini belirterek; ADÜ ve Aydın'ın ihtiyaçlarını karşılayan güçlü altyapısı ile hizmet vermeye devam edeceğini vurguladı.

Ziyaretin devamında ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, ADÜ Merkez Kampüs bünyesinde yapımı devam eden öğrenci yurdu inşaatını da ziyaret etti. - AYDIN