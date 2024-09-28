Aydın Veteriner Hekimleri Odası'nda Yeni Dönem - Son Dakika
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Aydın Veteriner Hekimleri Odası'nda Yeni Dönem

Aydın Veteriner Hekimleri Odası\'nda Yeni Dönem

Aydın Veteriner Hekimleri Odası'nın 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. 2018'den bu yana başkanlık yapan Cemil Şahin, görevi Hakan Kaya'ya devretti. Seçimler tek liste ile gerçekleştirilecek.

28.09.2024 19:04  Güncelleme: 19:07
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Aydın Veteriner Hekimleri Odası'nın 16. Olağan Genel Kurul Toplantısını, veteriner hekimlerin ve davetlilerin yoğun katılımlarıyla gerçekleştirildi. Odada 3 dönemdir başkanlık görevini sürdüren Cemil Şahin'in aday olmayarak bayrağı devrettiği seçimlerde veteriner hekimler Hakan Kaya'nın hazırlamış olduğu liste ile seçime gitti.

2018 Yılı Ekim Ayından bu yana Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı olarak görevini sürdüren Cemil Şahin, yeni dönem için aday olmadığını belirterek "Başta aile bilinciyle, birlik ve beraberlik içerisinde birlikte çalıştığımız yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere, odamızın emektar çalışanlarına, oda kurullarımızda görev yapan meslektaşlarımıza ve her zaman büyük desteklerini hissettiğimiz kıymetli üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Göreve gelirken, bu görevi meslek edinmeyi asla düşünmedim. Bir nöbet görevi olarak gördüm ve görevde olduğum süreçte bu inançla, birlikte çalıştığımız birbirinden kıymetli ekibimizle, odamızın sancağını en iyi şekilde taşımaya gayret ettik. Bir nöbetçinin en önemli görevlerinden birisi de, bu asil sancağı vakti geldiğinde onurla ve gururla teslim edebilmesidir. Bu kutsal camiaya en ufak faydam olabilmiş ise, zerre kadar hakkım var ise sonuna kadar helal olsun. Umuyorum ki bu camianın asil üyeleri de bana haklarını helal ederler" diyerek bayrağı 3 dönem (6 yıl) birlikte çalıştığı, yönetim kurulunda başarılı bir şekilde genel sekreterlik görevi sürdürmüş olan Veteriner Hekim Hakan Kaya ve yönetimine devretmenin onurunu yaşadığını söyledi. Başkan Şahin, ayrıca hayatta olduğu müddetçe daima meslek örgütümün emrinde olacağını da belirtti.

Köşk Belediye Başkanı Veteriner Hekim Nuri Güler, ADÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum, Aydın Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Eray Yeşilçayır başta olmak üzere davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği kongrede ilk gün etkinlikleri tamamlandı. Üyeler yarın sandığa giderek tek liste ile gidilen seçimlerde Hakan Kaya başkanlığında oluşturulan yeni yönetim için oy kullanacaklar. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Veteriner Hekimleri Odası'nda Yeni Dönem - Son Dakika

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