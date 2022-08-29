Aydın yerel: Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Usta Sanatçıları Unutmadı - Son Dakika
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Aydın yerel: Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Usta Sanatçıları Unutmadı

29.08.2022 09:43
Aydın yerel: Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Usta Sanatçıları Unutmadı

Gelen Aydın haberlerine göre Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT), usta yazar Muzaffer İzgü ve tiyatro sanatçısı Yalçın Dinçer’i, vefatlarının yıl dönümlerinde andı.

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT), usta yazar Muzaffer İzgü ve tiyatro sanatçısı Yalçın Dinçer'i, vefatlarının yıl dönümlerinde andı.

26 Ağustos 2017'de vefat eden usta yazar Muzaffer İzgü ile 2021'in aynı günü hayata gözlerini yuman, tiyatronun her kademesine büyük emek vermiş, usta sanatçı Yalçın Dinçer için anma etkinlikleri düzenlendi.

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, Aydın Sanat Etkinlikleri Merkezi Derneği üyeleri ve Yalçın Dinçer'in sevenleri, usta sanatçının Kemer Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Dinçer'in, üzerinde "Seni unutmayacağız…" yazılı fotoğrafını taşıyan sevenleri, büyük tiyatro emekçisinin kabrine çiçek bıraktı.

EBŞT Genel Sanat Yönetmeni Yazar-Dramaturg Serkan Fırtına, anma buluşmasında yaptığı konuşmada, "Aydın'da tiyatro ve kültür-sanata büyük emekleri geçen, Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nu kuruluşuna katkı sunarak destekleyen Yalçın Dinçer hocamızı anmak, ona olan sevgi ve saygımızı göstermek için buradayız. Yalçın Dinçer'den devraldığımız sanat meşalesini gelecek nesillere taşımayı onurla sürdürüyoruz" dedi.

Aynı günün akşamı Efeler Belediyesi Muzaffer İzgü Tiyatro ve Konferans Salonu'nda toplanan EBŞT üyeleri, 7 Eylül Kurtuluş Etkinlikleri için hazırladıkları tiyatro oyununun provasının ardından; kaleme aldığı öykü, roman ve oyunlarla Türk edebiyatına ve tiyatrosuna büyük bir değer katan usta yazar Muzaffer İzgü'yü andı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Aydın yerel: Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Usta Sanatçıları Unutmadı - Son Dakika

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