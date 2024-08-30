Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Mustafa Erkal: Emperyalizm Müslüman nüfusu ortadan kaldırmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Mustafa Erkal: Emperyalizm Müslüman nüfusu ortadan kaldırmak istiyor

Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Mustafa Erkal: Emperyalizm Müslüman nüfusu ortadan kaldırmak istiyor

Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Mustafa Erkal, emperyalizmin Doğu Türkistan'da, Bosna'da, Kıbrıs'ta, son olarak Filistin ve Gazze'de soykırım yaparak Müslüman nüfusu ortadan kaldırmak istediğini anlatarak, 'İslam dünyasında bu soykırım kolay kolay unutulmamalıdır. Eğer emperyalizme boyun eğip emir kulu oluyorsanız ne dindaşlarınızın ne de soydaşlarınızın insan haklarını düşünebilirsiniz' dedi.

30.08.2024 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Mustafa Erkal, emperyalizmin Doğu Türkistan'da, Bosna'da, Kıbrıs'ta, son olarak Filistin ve Gazze'de soykırım yaparak Müslüman nüfusu ortadan kaldırmak istediğini anlatarak, "İslam dünyasında bu soykırım kolay kolay unutulmamalıdır. Eğer emperyalizme boyun eğip emir kulu oluyorsanız ne dindaşlarınızın ne de soydaşlarınızın insan haklarını düşünebilirsiniz" dedi.

Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa E. Erkal, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Türk milletinin bir bütün olarak elde ettiği milli zaferlerimiz sürekli ders almamız gereken örneklerdir. Zaferler milli varlığımızın genç nesillerce korunmasını, gelecekte de sürdürülebilmesini sağlayan uyarı ve derslerle doludur" dedi.

Zaferlerin milli beraberlik şuuru ve yüce bir sevgi olan Peygamber sevgisiyle beraber vatan sevgisinin muhafaza edilmesini ve sürdürülmesini sağladığını belirten Erkal, şöyle konuştu: "Bu konuda 'Vatan sevgisi imandandır' hadisi hiçbir zaman unutulmamalıdır. Zaferler milletleri var eden fedakarlıklarla elde edilir. Egemenliğin ve milli bağımsızlığın sürekli kılınmasına yol açar. Bu bakımdan zaferler milli bağımsızlığın çimentosudur."

"30 Ağustos Türklüğün yok olmasını önledi"

Milli Mücadele ve 30 Ağustos Zaferi olmasaydı Anadolu'nun çehresinin farklı olacağını, burada Müslüman Türk'ün Anadolu'nun ortasına sıkışmış, egemenliğini ve bağımsızlığını kaybetmiş, itilen ve kakılan bir millet olacağını anlatan Erkal, şunları söyledi:

"Türk ulusu o zaman ne dinini, ne de Türklüğünü koruyabilirdi. 30 Ağustos Türk'ün ve kendilerini Türk olarak hissedenlerin emperyalizme karşı başarısıdır. İşgalcilerin kışkırtmalarına rağmen emperyalizme karşı kazanılan bir büyük zaferin mührüdür. Dünya değişik bölgelerde emperyalizmin tokadını yedikçe onu daha iyi tanıyor ve anlıyor."

"Emperyalizm soykırıma devam ediyor"

Emperyalizmin Doğu Türkistan'da, Bosna'da, Kıbrıs'ta birçok Türk ve Müslüman bölgesinde, son olarak Filistin ve Gazze'de soykırım yaparak Müslüman nüfusu ortadan kaldırma çabalarıyla meşgul olduğunu anlatan Mustafa Erkal, ayrılıkçılara şöyle seslendi:

"İslam dünyasında bu soykırım kolay kolay unutulmamalıdır. Eğer emperyalizme boyun eğip emir kulu oluyorsanız ne dindaşlarınızın, ne de soydaşlarınızın insan haklarını düşünebilirsiniz. Eğer insan katilleri ve işgalcilerle aynı bölücü ve yıkıcı fikirleri paylaşırsanız maalesef onlardan bir parça olursunuz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Doğu Türkistan, Mustafa Erkal, Filistin, Kıbrıs, Dünya, Gazze, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Mustafa Erkal: Emperyalizm Müslüman nüfusu ortadan kaldırmak istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:20 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi için tutuklama talebi İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi için tutuklama talebi
19:56 Bir skandal olay da İstanbul’da Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
17:58 Malatya’da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti Malatya'da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Filistin’den, Gazze’den, Kudüs’ten bize ne’’ diyenler bu milletin tarihini bilmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?'' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor
12:09 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok
11:29 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
11:19 Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı
10:39 Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
10:29 Almanya’da Otomobil Fiyatları Türkiye’yi Kıskandırıyor Almanya'da Otomobil Fiyatları Türkiye'yi Kıskandırıyor
10:28 Rusya’da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı Rusya'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
09:00 Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 20:51:06. #1.13#
SON DAKİKA: Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Mustafa Erkal: Emperyalizm Müslüman nüfusu ortadan kaldırmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement