Aydınlı Kuaförlerin Şovuyla 'Sezona Merhaba' Partisi - Son Dakika
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Aydınlı Kuaförlerin Şovuyla 'Sezona Merhaba' Partisi

Aydınlı Kuaförlerin Şovuyla \'Sezona Merhaba\' Partisi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen 'Sezona Merhaba' partisinde, Aydınlı kuaförlerin gerçekleştirdiği saç şovu geceye damgasını vurdu. Kuaförler, birbirinden güzel saç tasarımlarını sergileyerek yeteneklerini gözler önüne serdi. Etkinliğe Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü ve çok sayıda davetli katıldı.

29.05.2024 10:50  Güncelleme: 10:51
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen 'Sezona Merhaba' partisinde, Aydınlı kuaförlerin gerçekleştirdiği saç şovu geceye damgasını vurdu.

Aydınlı kuaförler Kuşadası'nda düzenlenen 'Sezona Merhaba' etkinliğinde bir araya geldi. Gerçekleştirilen etkinlikte sahne alan Aydınlı kuaförler ise yaptıkları saç şovlarıyla izleyenlere görsel bir şölen sundu. Kuaförler, birbirinden güzel saç tasarımlarını sergileyerek yeteneklerini gözler önüne serdi. Renkli saç stilleri, özgün kesimler ve dikkat çekici modellerle donatılan şov, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Kuaförler, hem klasik hem de modern tasarımları ustalıkla harmanlayarak, geceye katılanlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Gecede emeği geçen herkese teşekkür eden Aydınlı kuaförlerden Bülent Tosun, bu tür etkinliklerin meslektaşları arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini vurgulayarak "Bu tür etkinlikler, yeteneklerimizi sergilememiz için harika fırsatlar sunuyor" dedi. Öte yandan, gecenin ilerleyen saatlerinde, katılımcılar müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Gerçekleştirilen etkinliğe Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü ve çok sayıda davetli katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydınlı Kuaförlerin Şovuyla 'Sezona Merhaba' Partisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydınlı Kuaförlerin Şovuyla 'Sezona Merhaba' Partisi - Son Dakika
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