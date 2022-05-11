"Aydınlık Yarınlara" kitap okuma yarışmasının ödül töreni düzenlendi - Son Dakika
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"Aydınlık Yarınlara" kitap okuma yarışmasının ödül töreni düzenlendi

11.05.2022 17:36
"Aydınlık Yarınlara" kitap okuma yarışmasının ödül töreni düzenlendi

Hayrat Vakfı ve Uluslararası Eğitimciler Derneği (ULUED) tarafından düzenlenen "Aydınlık Yarınlara" isimli kitap okuma yarışmasının ödül töreni düzenlendi.

Hayrat Vakfı ve Uluslararası Eğitimciler Derneği (ULUED) tarafından düzenlenen "Aydınlık Yarınlara" isimli kitap okuma yarışmasının ödül töreni düzenlendi.

"Aydınlık Yarınlara" isimli online kitap okuma yarışmasında Türkiye derecesi yapan Adıyaman'da ki ilk, orta ve lise öğrencilerine ödülleri ve tebrik belgeleri verildi.

Adıyaman Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Taşçı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Hayrat Vakfı Başkanı İlyas Buçakcı başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşu başkanları, ödül alan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Vakıf Başkanı İlyas Buçakcı kitap okumanın faydalarından bahsederek, "Kitap okumayı alışkanlık haline getiren bir kişinin okuması hızlanır, anlaması ve algılaması gelişir. Bunun yanında kitap okumak strese iyi geliyormuş. Uyku düzensizliğini düzenliyormuş, deprasyon türü rahatsızlıkların iyileşmesinde faydalıymış. Ancak kitap okumak kadar okuduğumuz kitaplarda çok önemli. İçeriği farklı, zararlı yayınların okunması da bir o kadar zararlıdır. Bunun için okuyacağımız kitabı bilene danışarak okumalıyız" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ise konuşmasında, Adıyaman'da kütüphanesiz okul, kitapsız kütüphane olmadığını vurgulayarak, "Maalesef ciddi anlamda fazla kitap okumuyoruz. Kitap okuma etkinliklerini ben çok önemsiyorum. Bu tür etkinlikleri hangi sivil toplum kuruluşu yaparsa yapsın benim için önemlidir. Bakanlığımızın öncülüğünde Adıyaman'da ki 600'e yakın okulda kütüphanesiz okulumuz kalmadı. İki ay önce 750 bin kitabımız var iken, şuan 1,5 milyon kitabımız var. Öğrenci başına 4,8 olan kitap sayımızı 10,7'ye yükselttik. Türkiye'de bu oranla ilk 3 il içerisindeyiz" dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere hediyeleri ve belgeleri verildi. Tören sonunda her öğrenciye 2'şer adet çam ve badem fidanı hediye edildi. - ADIYAMAN

Aydınlık Yarınlara kitap okuma yarışmasının ödül töreni düzenlendi
Aydınlık Yarınlara kitap okuma yarışmasının ödül töreni düzenlendi
Aydınlık Yarınlara kitap okuma yarışmasının ödül töreni düzenlendi
Aydınlık Yarınlara kitap okuma yarışmasının ödül töreni düzenlendi

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Adıyaman, Türkiye, Hayrat, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Aydınlık Yarınlara' kitap okuma yarışmasının ödül töreni düzenlendi - Son Dakika


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