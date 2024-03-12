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Aydınlılar ata tohumu fidelerini Başkan Çerçioğlu'nun elinden aldı

Efeler'de 150 bin ata tohumu fidesi dağıtıldı

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtımı yapılan ata tohumu fidelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, vatandaşlar fidelerini Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun elinden aldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın'ın yerel tohumlarının kaybolmasının önüne geçip gelecek nesillere aktarabilmek için başlattığı 'ata tohumları' projesinde elde edilen fideler vatandaşlar ile buluşturulmaya devam ediyor. Onlarca farklı sebze ve meyvenin farklı varyantından elde edilen fideler, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Kuyrukta bekleyen vatandaşlar dağıtılan fidelerden almak için adeta birbiriyle yarıştı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da fide dağıtıma katılarak vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek özenle hazırlanan fide torbalarını vatandaşlara takdim etti. Vatandaşlar için Atatürk Kent Meydanı'na getirilen 150 bin kısa sürede tükendi.

Geleneksel olarak ara tohumlarımızı vatandaşlarla paylaştıklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ata tohumlarımızı yetiştirmeye 10 yıl önce başladık. Bizim arkadaşlarımız köylerde büyüklerimizi ziyaret etti ve sandıklarda bulunan tohumları rica ettik. Onlarda sağ olsunlar bizleri kırmadılar, güvendiler ve verdiler. Büyükşehir Belediyemizin seralarında bizim ziraat mühendisi arkadaşlarımız yeşertip büyüttüler. Her yıl toplam 3 milyon fidemizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bugün Aydın merkez Efeler'de 150 bin adet fide dağıtımını sağlıyoruz. 17 ilçemizde bu fideleri vatandaşlarımıza dağıtacağız. Amacımız ata tohumlarımızı kaybolmadan gelecek nesillere aktarmak. Milli ve yerli böyle olunur, sözle değil icraat konuşur. Bunların hepsi ilaçsız bizim bu bölgenin tohumlarından üretilmiş fidelerdir. Bunları yetiştirip büyütmek için illa bahçe şart değil, balkonumuzdaki bir saksıda da yetiştirebiliyoruz. Artık Aydın halkı bunu biliyor. Domatesini, biberini, salatalığını uygun saksılarda yetiştirebiliyor. Çok büyük ilgi var. Asla tohumlarını atmayın, tohumlarını tekrar yetiştirip yeniden fide elde edebilirsiniz. Gelecek nesillere aktarmak için tohumları kaybetmemek gerekiyor" diye konuştu.