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Aydınlıların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Ramazan Bayramı'nın bereketini ve sevincini Aydınlı vatandaşlarımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Ramazan Bayramı'nın sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini dileyen Başkan Çerçioğlu, mesajında "Birlik ve beraberliğimizin sembolü olan bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. 17 ilçemizde kurduğumuz bereketli iftar sofralarımızda on binlerce vatandaşımızla bir araya geldik. Ekonomik sıkıntıların genciyle yaşlısıyla herkesi etkilediği bu günlerde, sosyal belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ramazan Bayramı'nın bereketini ve sevincini Aydınlı vatandaşlarımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor; sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN