Aydıntepe'de Eğitim-Öğretim Konuları Görüşüldü - Son Dakika
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Aydıntepe'de Eğitim-Öğretim Konuları Görüşüldü

Aydıntepe\'de Eğitim-Öğretim Konuları Görüşüldü

Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda eğitim-öğretim konuları görüşüldü. Toplantıda eğitim-öğretim kalitesinin arttırılması, Aydıntepe Meslek Yüksekokulunun tanınırlığının artırılması ve tarım arazilerinin verimli kullanımı gibi konular ele alındı.

02.05.2024 11:46  Güncelleme: 11:50
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Aydıntepe'de danışma kurulu toplantısı düzenledi. Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda eğitim-öğretim konuları görüşüldü.

Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, ilgili birim amirlerinin katılımlarıyla Aydıntepe Meslek Yüksekokulu toplantı salonunda gerçekleştirilen danışma kurulu toplantısına katıldı. Danışma kurulu toplantı gündeminde eğitim-öğretim kalitesinin arttırılması, Aydıntepe Meslek Yüksekokulunun tanınırlığının artırılması ve sorumluluğunda olan tarım arazilerinin verimli bir şekilde kullanılabilmesi gibi konular yer aldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı öneri ve görüşlerin alınmasıyla sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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