Aydıntepe'de IPARD III Hibe Destekleri Toplantısı - Son Dakika
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Aydıntepe'de IPARD III Hibe Destekleri Toplantısı

Aydıntepe\'de IPARD III Hibe Destekleri Toplantısı
15.07.2025 08:20
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TKDK, Aydıntepe'de üreticilere IPARD III hibe destekleri için bilgilendirme toplantısı yapacak.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından sağlanan IPARD III hibe destekleri kapsamında yarın Aydıntepe'de üreticilere yönelik bilgilendirme ve tanıtım toplantısı düzenlenecek.

16 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te Aydıntepe Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek olan toplantıda arıcılık, kırsal turizm ve ahır yapımı gibi yatırım konularında sunulan hibe destekleri hakkında detaylı bilgi verilecek.

Tüm üreticilerin davetli olduğu toplantıda, IPARD programının sağladığı fırsatlar ve başvuru süreçleri anlatılacak, üreticilerin soruları yanıtlanacak. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydıntepe'de IPARD III Hibe Destekleri Toplantısı - Son Dakika

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