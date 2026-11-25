Aydıntepe'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, ilçede anma ziyaretleri ve öğrenci gösterileri gerçekleştirildi.

Günün ilk programında Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk sundu. Çelenk sunma töreninin ardından ilçenin manevi değerlerinden Hacı Osman Efendi'nin türbesi ziyaret edildi. Rus Savaşı'nda şehit düşen Hacı Osman Efendi rahmet ve minnetle anılırken, Şehit Oktay Altuntaş İlkokulunun vefat eden müdürü İmdat Memiş'in mezarı başında da dualar edildi.

Kutlama programı, Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı etkinliklerle devam etti. Programa, Kaymakam Deniz Yıldırım, Belediye Başkanı Haşim Şentürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, 'Eğitim Neferleri' başlıklı sinevizyon gösterimi izlendi. Ardından 4'üncü sınıf öğrencileri 'Benim Adım Öğretmen' oratoryosuyla öğretmenlik mesleğinin fedakarlık ve özveri yönünü sahneye taşıdı. Öğrenci korosu çeşitli türküleri seslendirirken 'Herkesin Bir Öğretmeni Var' adlı tiyatro gösterisi de sahnelendi. Programda ayrıca 4'üncü sınıf öğrencileri melodika gösterisi sunarken, 2'nci sınıf öğrencileri 'Anlat Bana Öğretmenim' gösterisiyle sahne aldı.