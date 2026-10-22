Aydıntepe’de uçurtma şenliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aydıntepe’de uçurtma şenliği düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydıntepe’de uçurtma şenliği düzenlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde geleneksel uçurtma şenliği düzenlendi.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde geleneksel uçurtma şenliği düzenlendi. Şenlikte öğrenciler, rengarenk uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı.

Şehit Oktay Altuntaş İlkokulunda gerçekleştirilen etkinliğe, Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin de katıldı. Öğrencilerle birlikte uçurtma uçuran Yıldırım ve Bilgin, çocukların heyecanına ortak oldu.

Şenlikte öğrenciler, farklı renk ve desenlerdeki uçurtmalarını uçurmak için bir araya geldi. Gökyüzünde süzülen uçurtmalar eşliğinde eğlenen öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte şenliğin tadını çıkardı, keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: İHA
Uçurtma ŞenliğiAydıntepeBayburtYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine müjde İkinci indirim de pompaya yansıdı Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı
Komşuda kızıl bayraklar yükseldi Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı Komşuda kızıl bayraklar yükseldi! Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı
Piyasalar faiz kararını bekliyor Ekonomistler aynı görüşte birleşti Piyasalar faiz kararını bekliyor! Ekonomistler aynı görüşte birleşti
Türkiye’den çekiliyor mu JPMorgan son noktayı koydu Türkiye'den çekiliyor mu? JPMorgan son noktayı koydu
Ankara’da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı
İstanbul’un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı İstanbul'un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı! Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
10:50
Osimhen’den bomba sözler: Galibiyet sonrası Fenerbahçe derbisini işaret etti
Osimhen'den bomba sözler: Galibiyet sonrası Fenerbahçe derbisini işaret etti
10:37
746 gündür saçlarını kestirmiyor Son paylaşımı: Utanıyorum
746 gündür saçlarını kestirmiyor! Son paylaşımı: Utanıyorum
10:21
Kimse bunu beklemiyordu Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
09:59
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
09:53
İsmail Kartal’ın geleceği tartışılırken Fenerbahçe’de Montella iddiası
İsmail Kartal'ın geleceği tartışılırken Fenerbahçe'de Montella iddiası
09:28
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 11:03:59. #.0.2#
SON DAKİKA: Aydıntepe’de uçurtma şenliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei