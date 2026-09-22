Aydıntepe Kaymakamı Yıldırım, Ahilik Haftası'nda esnafa değerleri vurguladı - Son Dakika
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Aydıntepe Kaymakamı Yıldırım, Ahilik Haftası'nda esnafa değerleri vurguladı

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Aydıntepe Kaymakamı Yıldırım, Ahilik Haftası\'nda esnafa değerleri vurguladı
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Aydıntepe'de Ahilik Haftası kapsamında ilçe ve pazar esnafı ziyaret edildi. Kaymakam Deniz Yıldırım, iş yerlerini gezip esnafla sohbet etti, pazar yerinde vatandaşlarla buluştu ve dürüstlük, yardımlaşma, dayanışma değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.

Aydıntepe'de Ahilik Haftası kapsamında ilçe esnafı ve pazar esnafı ziyaret edildi. Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, iş yerlerini gezip esnafla sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerde esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Yıldırım, pazar yerinde de vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafın günlük faaliyetleri ve karşılaştıkları konular üzerine sohbet edildi.

Ziyaretlerde Ahilik kültürünün temelini oluşturan dürüstlük, yardımlaşma ve dayanışma değerlerinin yaşatılmasının önemi vurgulandı. Kaymakam Yıldırım, Ahilik Haftası'nın esnaf kültürünün geçmişten gelen bu değerlerle birlikte gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: İHA
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