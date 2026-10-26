Aydıntepe Kaymakamı Yıldırım, okul ve kurslarda öğretmen ve kursiyerlerle görüştü - Son Dakika
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Aydıntepe Kaymakamı Yıldırım, okul ve kurslarda öğretmen ve kursiyerlerle görüştü

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Aydıntepe Kaymakamı Yıldırım, okul ve kurslarda öğretmen ve kursiyerlerle görüştü
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Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, ilçe merkezindeki anaokulu ile Çatıksu ve Aşağıkırzı köylerindeki okulları ve Halk Eğitimi Merkezi kurslarını ziyaret etti. Yıldırım, öğretmen ve kursiyerlerle görüşüp ilçe pazarında esnafa hayırlı işler diledi.

Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, eğitim faaliyetlerini yerinde incelemek ve vatandaşlarla bir araya gelmek amacıyla okul, Halk Eğitimi Merkezi ve ilçe pazarını ziyaret etti.

İlçe merkezindeki anaokulu ile Çatıksu ve Aşağıkırzı köylerindeki okullara ziyarette bulunan Yıldırım, okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüşerek eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Sınıfları da gezen Yıldırım, öğrencilerle sohbet etti.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan kursları inceleyen Yıldırım, usta öğreticilerden çalışmaların işleyişi hakkında bilgi aldı ve kursiyerlerle sohbet ederek başarı dileklerini iletti.

İlçe pazarını da gezen Yıldırım, tezgah açan esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek esnafa hayırlı işler diledi.

Kaynak: İHA
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