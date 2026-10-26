Aydıntepe Kaymakamı Yıldırım, okul ve kurslarda öğretmen ve kursiyerlerle görüştü

Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, eğitim faaliyetlerini yerinde incelemek ve vatandaşlarla bir araya gelmek amacıyla okul, Halk Eğitimi Merkezi ve ilçe pazarını ziyaret etti.

İlçe merkezindeki anaokulu ile Çatıksu ve Aşağıkırzı köylerindeki okullara ziyarette bulunan Yıldırım, okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüşerek eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Sınıfları da gezen Yıldırım, öğrencilerle sohbet etti.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan kursları inceleyen Yıldırım, usta öğreticilerden çalışmaların işleyişi hakkında bilgi aldı ve kursiyerlerle sohbet ederek başarı dileklerini iletti.

İlçe pazarını da gezen Yıldırım, tezgah açan esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek esnafa hayırlı işler diledi.