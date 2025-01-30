AYESOB Üyelerine Hastane İndirim Protokolü - Son Dakika
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AYESOB Üyelerine Hastane İndirim Protokolü

AYESOB Üyelerine Hastane İndirim Protokolü

AYESOB, bir özel hastane ile indirim anlaşması imzalayarak üyelerine sağlık hizmetlerinde indirim sunacak.

30.01.2025 09:32
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AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, özel bir hastane ile yaptığı protokol kapsamında oda üyeleri indirimli olarak sağlık hizmetinden faydalanacağını söyledi.

Aydın il genelinde 50 binin üzerinde üyesi ve 82 meslek odasının bağlı bulduğu Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) ile özel bir hastane arasında 15 Ocak ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirim protokolü imzalandı. Protokol kapsamında AYESOB'a bağlı oda üyeleri, personelleri ve birinci derece yakınları hastanede belirli sağlık hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilecek. Anlaşmaya göre SGK kapsamındaki muayene, tahlil ve tetkik hizmetlerinde yüzde 15, yatarak tedavi ve ameliyat gibi işlemlerde ise yüzde 10 indirim uygulanacak. Üyeler ve yakınları, hizmet alırken kimlik belgelerini ibraz etmek zorunda olacak. SGK mevzuatı gereği hasta katılım payı ise indirim kapsamı dışında tutulacak.

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, üyelerinin sağlığını korumanın ve onlara destek olmanın öncelikli görevleri arasında yer aldığını belirterek, "Esnafımızın ve sanatkarlarımızın sağlık hizmetlerine daha uygun şartlarda ulaşmasını sağlamak amacıyla hastane ile indirim anlaşması imzaladık. Üyelerimizin bu avantajdan en iyi şekilde faydalanmasını temenni ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AYESOB Üyelerine Hastane İndirim Protokolü - Son Dakika

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