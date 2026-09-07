Ayhan Camcı, Kula İlçe Emniyet Müdürü olarak görevine başladı - Son Dakika
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Ayhan Camcı, Kula İlçe Emniyet Müdürü olarak görevine başladı

Ayhan Camcı, Kula İlçe Emniyet Müdürü olarak görevine başladı
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Kula'da 15 aydır görev yapan Secaattin Aktay'ın tayininin çıkması üzerine, yerine Emniyet Amiri Ayhan Camcı atandı. Daha önce Ağrı'da görev yapan Camcı, ilçeye gelerek görevine başladı ve huzur ile güvenlik çalışmalarının kararlılıkla süreceğini belirtti.

Kula'da yaklaşık 15 aydır İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Secaattin Aktay'ın tayininin çıkmasının ardından, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Emniyet Amiri Ayhan Camcı görevine başladı.

Daha önce Ağrı'da görev yapan Emniyet Amiri Ayhan Camcı, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanmasının ardından ilçeye gelerek görevine başladı. Camcı, teşkilat personeliyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kula'daki görevine başlayan Camcı, ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele ile vatandaşların güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Emniyet Amiri Ayhan Camcı, "Kula'da görev yapacak olmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum. İlçemizin huzur ve güvenliğini sağlamak adına ekip arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden çalışacağız. Vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için mevcut çalışmalarımızı daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayhan Camcı, Kula İlçe Emniyet Müdürü olarak görevine başladı - Son Dakika

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